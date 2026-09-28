Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda madalya kazanan güreşçiden Kurnaz'a ziyaret

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gümüş madalya kazanan İlkadım Belediyespor güreşçisi Oğuzhan Kaya, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 26 Eylül'de düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden Kaya, Deste Küçük Boy kategorisinde finale yükselerek ikinci oldu.

Kurnaz, makamında kabul ettiği Kaya'yı başarısından dolayı tebrik etti.

Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli bir organizasyonda final yapmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Kurnaz, "İstanbul'da düzenlenen bu önemli organizasyonda Samsun'umuzu ve İlkadım'ımızı temsil eden sporcumuzun ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri sevindirdi. Kıymetli sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere, ailesine ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Kurnaz, İlkadım Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.