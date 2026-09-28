Yeşilay Samsun Şubesi SASKİ personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Eğitimde ayrıca bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıklardan korunma yolları anlatıldı.

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