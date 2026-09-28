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        Yeşilay Samsun Şubesi SASKİ personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Yeşilay Samsun Şubesi SASKİ personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdi.

        Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıklardan korunma yolları anlatıldı.

        Eğitimde ayrıca bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

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