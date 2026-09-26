Samsun'da taşkın riskini azaltmak için dere yatakları temizleniyor
Samsun'un Yakakent ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere yataklarında temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Samsun'un Yakakent ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere yataklarında temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipler, iş makineleriyle dere yataklarında biriken taş, toprak ve bitki örtüsünü temizleyerek suyun akışını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırıyor.
Çalışmaları inceleyen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, dere yataklarının temizlenmesinin taşkın riskinin azaltılması açısından önemli olduğunu belirtti.
Aydoğdu, çalışmaların ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerine teşekkür etti.
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