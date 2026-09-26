Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında yazarlar, söyleşide okurlarla bir araya geldi.

Vezirköprü Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde yazarlar Bünyamin Kıvrak, Dr. Mehmet Ali Var, Doğan Görmez, Erkan Ulaşır, Kaan Eminoğlu ve Tuğçe Vural, düzenlenen söyleşiye katıldı.

Söyleşide eğitim ve edebiyatın yanı sıra kitap okuma alışkanlığı ile gençlerin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Konuşmacılar, eğitimcilik ve yazarlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, gençlerin kitapla ve edebiyatla buluşmasının önemine değindi.

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Programın sonunda etkinliğe katılan yazarlara günün anısına hediye takdim edildi.