Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu

        Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında yazarlar, söyleşide okurlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında yazarlar, söyleşide okurlarla bir araya geldi.

        Vezirköprü Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde yazarlar Bünyamin Kıvrak, Dr. Mehmet Ali Var, Doğan Görmez, Erkan Ulaşır, Kaan Eminoğlu ve Tuğçe Vural, düzenlenen söyleşiye katıldı.

        Söyleşide eğitim ve edebiyatın yanı sıra kitap okuma alışkanlığı ile gençlerin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

        Konuşmacılar, eğitimcilik ve yazarlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, gençlerin kitapla ve edebiyatla buluşmasının önemine değindi.

        REKLAM

        Programın sonunda etkinliğe katılan yazarlara günün anısına hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Samsun'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan muhtarlara ziyaret
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan muhtarlara ziyaret
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi" açıldı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi" açıldı
        Yeşilay Canik'teki liselerde farkındalık çalışması yaptı
        Yeşilay Canik'teki liselerde farkındalık çalışması yaptı
        Alaçam'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Alaçam'da öğrencilere trafik eğitimi verildi