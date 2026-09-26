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        Eski Bafra Belediye Başkanı Hasan Aslan kabri başında anıldı

        Bafra ilçesinde 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Eski Bafra Belediye Başkanı Hasan Aslan kabri başında anıldı

        Bafra ilçesinde 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Hasan Aslan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Bafra Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda Aslan'ın kabri başında dua edildi.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, vefatının yıl dönümünde merhum Belediye Başkanı Hasan Aslan ve tüm büyüklerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Programa Aslan'ın ailesi ve yakınları ile MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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