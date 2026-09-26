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        Samsun'da balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Samsun'da balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle teknede hasar meydana geldi.

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