Kavak Kent Konseyinde başkanlık seçimi yapıldı

Başkanlığa seçilen Ebru Akman, konuşmasında, yeni dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak’ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, kent için proje ve fikir üreten tüm kesimlerin katkılarını önemsediklerini ifade etti.

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