Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kavak Kent Konseyinde başkanlık seçimi yapıldı

        Kavak Kent Konseyinde başkanlık seçimi yapıldı

        Samsun'un Kavak ilçesinde Ebru Akman, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Kavak Kent Konseyinde başkanlık seçimi yapıldı

        Samsun'un Kavak ilçesinde Ebru Akman, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

        Kavak Kent Konseyi 2. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Başkanlığa seçilen Ebru Akman, konuşmasında, yeni dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak’ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, kent için proje ve fikir üreten tüm kesimlerin katkılarını önemsediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Samsun'da taşkın riskini azaltmak için dere yatakları temizleniyor
        Samsun'da taşkın riskini azaltmak için dere yatakları temizleniyor
        Eski Bafra Belediye Başkanı Hasan Aslan kabri başında anıldı
        Eski Bafra Belediye Başkanı Hasan Aslan kabri başında anıldı
        Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu
        Vezirköprü'de yazarlar kitapseverlerle buluştu
        Samsun'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan muhtarlara ziyaret
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan muhtarlara ziyaret