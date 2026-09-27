Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası Samsun'da sona erdi

Genç kadın takımlar kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, erkeklerde ise Kanada birinciliği elde etti.

Genç kadınlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden Liu Jaelyn, erkeklerde ise aynı ülkeden Graham Roy altın madalyanın sahibi oldu.

Yıldız kadınlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Tie Zhihe, erkeklerde ise aynı ülkeden Lin Youlong birinci oldu.

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