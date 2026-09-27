Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Kürk Mantolu Madonna" eserini sahneleyecek

Başkemancılığını Canan Ünal'ın yapacağı eserin koreografisi Arkın Zirek ve Can Tunalı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dijital tasarımı Aisha Hajiyeva, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımı ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yapacağı iki perdelik eserin bestesi Kıvanç Fındıklı'ya ait. Sahne uyarlaması ve librettosu Ayşe Ceylan imzasını taşıyan eserin orkestra şefliğini Kutay Maktay üstlenecek.

Raif Efendi'nin Berlin'de Maria Puder ile yaşadığı derin ilişki üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temalarının ele alındığı eser, tiyatro, drama ve dansı bir araya getiren anlatımıyla Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

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