Baraj inşaatında kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, baraj şantiyesinde çalışan H.S. (22), kolunu taş kırma makinesine kaptırdı.
Kazada H.S'nin kolu omuz bölgesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
H.S, kopan koluyla birlikte kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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