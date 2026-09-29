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        Samsun'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Samsun'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre aynı yönde seyreden Alaattin Kul idaresindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        Sağlık ekibince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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