Canik'te Hasköy Meşe Orman Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor

Canik Belediyesi tarafından Hasköy Meşe Orman Park'ta yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce yeni oyun alanlarının hizmete sunulduğu parkta yürüyüş yollarının yenilenmesi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Doğayla uyumlu yürüyüş yolları ile havacılık konseptinde oluşturulan oyun alanlarının bulunduğu parkın daha konforlu ve estetik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni parklar kazandırırken mevcut parkların bakım ve onarımlarını da düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belediye bünyesindeki park alanlarının 148 bin 881 metrekareye ulaştığını aktaran Sandıkçı, yeni parkların projelendirme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

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Parklardaki oyun alanları ile yürüyüş ve bisiklet yollarının bakımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Sandıkçı, "Oyun ve spor alanlarımızı, çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin önerileri doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Canik'imizin çehresine değer katan, 7'den 70'e sevincin ve neşenin paylaşıldığı parklarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.