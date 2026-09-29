Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 29.09.2026 - 20:36 Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmanda topla ısınma, rondo ve kısa pas çalışması yapan futbolcular, günü dar alanda maçla tamamladı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ