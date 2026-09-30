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        AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı esnafla buluşma programı düzenledi

        AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı tarafından Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:34 Güncelleme:
        AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı esnafla buluşma programı düzenledi

        AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı tarafından Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenlendi.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Büyükbaş'ın katıldığı programda esnafın talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

        Buluşmada yerel yönetimler, teşkilat ve esnaf arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirme de yapıldı.

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