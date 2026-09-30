Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim'de başlayacak

Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim Pazar günü başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından organize edilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçileri bir araya getirecek.

Turnuva, 4 Ekim Pazar günü eleme karşılaşmalarıyla başlayacak. 5 Ekim'de ana tablo mücadelelerinin start alacağı organizasyon, 11 Ekim Pazar günü final müsabakasıyla tamamlanacak.

Turnuvanın açıklanan ana tablo listesine göre dünya sıralamasında ilk 100 içinde yer alan 6 tenisçi, şampiyonluk için Samsun kortlarında mücadele edecek.

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Dünya 85 numarası Antonia Ruzic'in listenin başında yer aldığı organizasyonda, Emiliana Arango (88), Simona Waltert (89), Solana Sierra (91), Oksana Selekhmeteva (93) ve Anna Blinkova (95) korta çıkacak isimler arasında bulunuyor.

Bu tenisçilerin yanı sıra A Milli Kadın Takımı'nın başarılı oyuncularının da yer alacağı turnuvada, Ankara Açık şampiyonu Berfu Cengiz de tenisseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birkaç ay önce erkek tenisçileri Samsun'umuzda ağırlamış ve çok güzel bir organizasyona imza atmıştık. Şimdi ise dünya kadın tenisinin önemli isimlerini şehrimizde misafir edeceğiz. Bu turnuvanın da Samsun'umuza yakışan, heyecanı ve mücadele gücü yüksek bir spor şölenine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin spor alanındaki güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan bu önemli organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum."