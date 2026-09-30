Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim'de başlayacak

        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim'de başlayacak

        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim Pazar günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim'de başlayacak

        Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 4 Ekim Pazar günü başlayacak.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından organize edilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçileri bir araya getirecek.

        Turnuva, 4 Ekim Pazar günü eleme karşılaşmalarıyla başlayacak. 5 Ekim'de ana tablo mücadelelerinin start alacağı organizasyon, 11 Ekim Pazar günü final müsabakasıyla tamamlanacak.

        Turnuvanın açıklanan ana tablo listesine göre dünya sıralamasında ilk 100 içinde yer alan 6 tenisçi, şampiyonluk için Samsun kortlarında mücadele edecek.

        REKLAM

        Dünya 85 numarası Antonia Ruzic'in listenin başında yer aldığı organizasyonda, Emiliana Arango (88), Simona Waltert (89), Solana Sierra (91), Oksana Selekhmeteva (93) ve Anna Blinkova (95) korta çıkacak isimler arasında bulunuyor.

        Bu tenisçilerin yanı sıra A Milli Kadın Takımı'nın başarılı oyuncularının da yer alacağı turnuvada, Ankara Açık şampiyonu Berfu Cengiz de tenisseverlerle buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Birkaç ay önce erkek tenisçileri Samsun'umuzda ağırlamış ve çok güzel bir organizasyona imza atmıştık. Şimdi ise dünya kadın tenisinin önemli isimlerini şehrimizde misafir edeceğiz. Bu turnuvanın da Samsun'umuza yakışan, heyecanı ve mücadele gücü yüksek bir spor şölenine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin spor alanındaki güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan bu önemli organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira ola...
        KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira ola...
        19 Mayıs'ta ilkokul öğrencilerine yönelik "gıda israfı" konusunda farkındal...
        19 Mayıs'ta ilkokul öğrencilerine yönelik "gıda israfı" konusunda farkındal...
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Canik'te Hasköy Meşe Orman Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor
        Canik'te Hasköy Meşe Orman Park'ta yenileme çalışmaları sürüyor
        Balıkçıdan palamut bolluğunda "dondurucuya atın" tavsiyesi
        Balıkçıdan palamut bolluğunda "dondurucuya atın" tavsiyesi
        Havza'da okul servis sürücülerine ve rehber personele yönelik eğitim düzenl...
        Havza'da okul servis sürücülerine ve rehber personele yönelik eğitim düzenl...