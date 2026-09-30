OMÜ, üniversite sporlarında Türkiye 13'üncüsü oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında düzenlenen organizasyonlarda 38 madalya kazanarak genel sıralamada 167 üniversite arasında 13. sıraya yerleşti.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonunda atletizm, güreş, judo, karate, voleybol ve e-sporun da aralarında bulunduğu 21 branştaki müsabakalarda 131'i erkek, 94'ü kadın olmak üzere 225 öğrenci mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda OMÜ'lü sporcular 12 altın, 8 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

2023-2024 akademik yılında 10 madalya ile 66. sırada yer alan OMÜ, 2024-2025 akademik yılında 25, 2025-2026 akademik yılında ise 13. sıraya yükseldi.

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OMÜ'lü sporcular ulusal organizasyonların yanı sıra uluslararası alanda da önemli dereceler elde etti.

Muay thai branşında mücadele eden Yasin Can dünya şampiyonluğuna ulaşırken, OMÜ Tekvando Takımı Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda 1'er altın ve bronz ile 2 gümüş madalya kazandı.