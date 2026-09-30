Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına Üsteğmen Alper Yalçın atandı
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Üsteğmen Alper Yalçın getirildi.
Giriş: 30.09.2026 - 16:58 Güncelleme:
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Üsteğmen Alper Yalçın getirildi.
Daha önce Terme İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yalçın, tayini çıkan Binbaşı Onur İstanbul’un yerine İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı.
Üsteğmen Yalçın, ilçenin güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütecek.
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