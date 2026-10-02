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        19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Çandır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda su verimliliği ve su tasarrufu, Alo 174 Gıda Hattı, "Tarım Cebimde" uygulaması, kahverengi kokarca ile mücadele ve çeşitli tarımsal konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, toplantının gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Çandır Mahallesi Muhtarı Şükrü Kaya'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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