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        5. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali 7-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak

        19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali (NebiyanFEST) için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        5. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali 7-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak

        19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali (NebiyanFEST) için hazırlıklar sürüyor.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, alanında uzman festival etkinlik yönetimi tarafından saha çalışmalarının sürdüğü NebiyanFEST'te bu yıl da birbirinden farklı ekstrem sporların yer alacağını söyledi.

        Festivalde offroad, motokros, ATV, dağ bisikleti, dağ koşusu, tahtaralli, fotoğrafçılar maratonu, bilek güreşi, geleneksel Türk okçuluğu, oryantiring, Nebiyan buzağı güzellik yarışması, Nebiyan fasulyesi yemek yarışması gibi birçok etkinlik bulunacağını anlatan Topaloğlu, NebiyanFEST'in 7-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Gündüz yarışma ve etkinliklerle, gece ise konserlerle doğaseverleri buluşturacak NebiyanFEST'te 7 Ağustos Cuma günü Selçuk Balcı'nın, 8 Ağustos Cumartesi günü ise Onay Şahin'in sahne alacağını aktaran Topaloğlu, ayrıca Abdulsamet Matur, Serdar Sarı, Burak Hasanoğlu ve Uğur Durmuş'un da konser vereceğini kaydetti.



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