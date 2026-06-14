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        A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını robot CANİKMAN ile izlediler

        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı 6 kişilik bir aileyle birlikte takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:16 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını robot CANİKMAN ile izlediler

        Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı 6 kişilik bir aileyle birlikte takip etti.

        Canik İlçe Nüfus Müdürlüğünce fahri kimlik belgesi verilen CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı forması giyerek Avustralya-Türkiye müsabakasını Aydın ailesinin evinde izledi.

        Hüseyin Aydın, karşılaşmayı robotla izlemenin ayrı bir zevk verdiğini dile getirdi.

        Yaren Aydın ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben normalde de sporcu diyetisyeniyim. O yüzden oyuncuların şu an ne süreçten geçtiklerini bildiğim için daha da gururlu hissediyorum. Bu heyecanı CANİKMAN ile paylaşmak çok daha keyifli." dedi.

        CANİKMAN'ın da maç heyecanına ortak olduğunu aktaran Ferhan Aydın da "CANİKMAN'ı bugün evimizde ağırladık. Hep birlikte milli takım forması giyerek Avustralya-Türkiye müsabakasını izledik. Müthiş keyif aldım." ifadesini kullandı.

        Başar Arslan Tatkan da CANİKMAN ile maç izlemenin kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.






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