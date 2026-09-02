AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan, Havza'da kadınlarla buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

İlçede özel bir işletmede düzenlenen kahvaltı programında, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz birer selamlama konuşması yaptılar.

Karaaslan, yaptığı konuşmada, hayır niyetiyle bir araya gelenlerin hayırlı işlere imza attıklarını belirterek, "Çıktığımız yol ve niyetimiz hayırlı. Aksi takdirde bu kadar badireyi atlatamazdık. Kadın kollarımızın yapmış olduğu fedakarca çalışmalar her zaman bizlere önemli destekler sağladı. Havza'da kadın kollarımıza ve kadınlarımıza bir kez daha sel döneminde göstermiş oldukları gayretler ve çabalar için teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi her zaman daim eylesin." dedi.

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Konuşmaların ardından Milletvekili Karaaslan, katılımcılarla bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Programa, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları ve AK Parti Havza Kadın Kolları yöneticileri ve üyeleri katıldı.