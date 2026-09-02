Canik'in kırsal mahallelerine 150 milyon liralık yol yatırımı

"2026 yılı çalışma programımız çerçevesinde kırsal mahallelerimizde 150 milyon lira değerinde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Beton yol çalışmalarının yanı sıra yol genişletme, yol açma, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Belediyemiz öz kaynaklarıyla yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor."

Yol çalışmalarının farklı noktalarda eş zamanlı sürdüğünü belirten Sandıkçı, şöyle devam etti:

İlçeye güvenli ve konforlu yollar kazandırmayı sürdürdüklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunarak 150 milyon lira değerinde ulaşım yatırımını ilçemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

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