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        Canik'in kırsal mahallelerine 150 milyon liralık yol yatırımı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026 yılı çalışma programı kapsamında kırsal mahallelerde 150 milyon lira değerinde yeni beton yolları hizmete sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Canik'in kırsal mahallelerine 150 milyon liralık yol yatırımı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026 yılı çalışma programı kapsamında kırsal mahallelerde 150 milyon lira değerinde yeni beton yolları hizmete sunduklarını bildirdi.

        Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Yeni yollar açtıklarını, asfalt, beton, taş parke ve sathi kaplama çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, kırsal mahallelerde tamamlanan beton yolların vatandaşların kullanımına sunulduğunu kaydetti.

        İlçeye güvenli ve konforlu yollar kazandırmayı sürdürdüklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunarak 150 milyon lira değerinde ulaşım yatırımını ilçemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

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        Yol çalışmalarının farklı noktalarda eş zamanlı sürdüğünü belirten Sandıkçı, şöyle devam etti:

        "2026 yılı çalışma programımız çerçevesinde kırsal mahallelerimizde 150 milyon lira değerinde yeni beton yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Beton yol çalışmalarının yanı sıra yol genişletme, yol açma, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Belediyemiz öz kaynaklarıyla yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor."

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