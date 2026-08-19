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        Alaçam'da çocuklara yönelik "Ekrana Değil, Akrana Bak" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 7-10 yaş grubundaki 45 öğrenciye yönelik "Ekrana Değil, Akrana Bak" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Alaçam'da çocuklara yönelik "Ekrana Değil, Akrana Bak" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 7-10 yaş grubundaki 45 öğrenciye yönelik "Ekrana Değil, Akrana Bak" etkinliği düzenlendi.

        Alaçam Belediyesi Akademik Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Yeşilay Samsun Şubesi Alaçam Temsilciliği ile Samsun Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde yapıldı.

        Etkinlikte öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Çocuklara ekran kullanımını dengeli hale getirmenin, akranlarıyla yüz yüze iletişim kurmanın ve sosyal etkileşimlerini artırmanın önemi anlatıldı.

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        Program kapsamında ayrıca "Sağlıklı Nefes" etkinliği gerçekleştirildi. Balon şişirme uygulamasıyla sağlıklı nefes almanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

        Etkinlikle çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve bağımlılıklara karşı farkındalık geliştirmeleri amaçlandı.

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