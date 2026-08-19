Alaçam'da çocuklara yönelik "Ekrana Değil, Akrana Bak" etkinliği düzenlendi

Etkinlikle çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve bağımlılıklara karşı farkındalık geliştirmeleri amaçlandı.

Program kapsamında ayrıca "Sağlıklı Nefes" etkinliği gerçekleştirildi. Balon şişirme uygulamasıyla sağlıklı nefes almanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklara ekran kullanımını dengeli hale getirmenin, akranlarıyla yüz yüze iletişim kurmanın ve sosyal etkileşimlerini artırmanın önemi anlatıldı.

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