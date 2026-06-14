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        Alaçam'da "Maviden Yeşile Yürekten Saza" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Maviden Yeşile Yürekten Saza" etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Alaçam'da "Maviden Yeşile Yürekten Saza" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Maviden Yeşile Yürekten Saza" etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Programa siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Program sonunda vatandaşlara çiğ köfte ikramı yapıldı

        Programda konuşan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Alaçam'ımızda birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel değerlerimizi yaşatan programları önümüzdeki süreçte de hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

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