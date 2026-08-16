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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Asarcık'ta 76. Geleneksel Panayır ve Kemerli Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Asarcık'ta 76. Geleneksel Panayır ve Kemerli Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen "Geleneksel Asarcık Panayırı ve Kemerli Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Asarcık'ta 76. Geleneksel Panayır ve Kemerli Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen "Geleneksel Asarcık Panayırı ve Kemerli Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi.

        Asarcık Belediyesi ve ilçe organizasyon komitesi ev sahipliğinde Asarcık Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte kültürel gösteriler gerçekleştirildi, çeşitli stantlar kuruldu.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde ise 24'ü başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 300 güreşçi er meydanına çıktı.

        Yaklaşık 20 bin sporseverin takip ettiği müsabakalarda pehlivanlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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