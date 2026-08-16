İlkadım'da "Camiler Sesinle Şenlensin" projesinde 50'den fazla program düzenlendi

İlkadım Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik "Camiler Sesinle Şenlensin" projesi kapsamında 50'den fazla program düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında ekipler, yaz dönemi boyunca farklı mahallelerdeki cami ve Kur'an kurslarında çocuklarla bir araya geldi.

Programlarda çocuklar şişme oyun grupları, Mobil Oyun Atölyesi ve Gezici Kütüphane ile buluşturuldu, katılımcılara dondurma ikram edildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, projenin bu yılki programlarını tamamladıklarını belirtti.

Çocukların eğitimlerinin yanı sıra eğlenmelerine ve yeni şeyler keşfetmelerine imkan sağlamayı amaçladıklarını aktaran Kurnaz, "Bu yaz farklı mahallelerde 50'den fazla program yaparak eğlenceyi ve keşfetmeyi çocuklarımızın ayağına götürdük. Projemizde şişme oyun gruplarımızı, Mobil Oyun Atölyemizi ve Gezici Kütüphanemizi çocuklarımızla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle hazırlanan Mobil Oyun Atölyesi ve Gezici Kütüphane ile eğitici oyun setleri, zeka geliştirici atölye materyalleri, kitaplar ve dijital öğrenme içeriklerinin çocuklara ulaştırıldığını belirten Kurnaz, projeyi gelecek dönemlerde de sürdüreceklerini kaydetti.