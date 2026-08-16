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        Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor

        Samsun'un Canik Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor

        Samsun'un Canik Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede Mobil Sıfır Atık Aracı ile mahallelerden atık toplanırken, vatandaşlar da atıklarını Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi'ne teslim edebiliyor.

        Toplanan atıkların karşılığı, "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların hesaplarına bakiye olarak tanımlanıyor. Vatandaşlar biriken tutarı ATM'lerden çekebiliyor veya talepleri doğrultusunda Sıfır Atık Marketi'nde kullanabilecekleri alışveriş puanına dönüştürebiliyor.

        Atıklarını Mobil Sıfır Atık Aracı ile Sıfır Atık Marketi'ne teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor.

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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projelerle farklı türdeki atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını ve aile ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.

        Sıfır atığa yönelik yeni projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atık kültürünü büyütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek miras bırakmak hedefiyle çalışıyoruz. Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracımızla hemşehrilerimizin evlerinde biriktirdikleri atıkları topluyor, atık teslimi sonrası hemen nakit iadelerini bakiyelerine tanımlıyoruz. Hemşehrilerimiz 'CanAtık' mobil uygulamamızdaki bakiyelerini dilediği ATM üzerinden çekebiliyor." ifadelerini kullandı.

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        Sıfır Atık Marketi'nde de atık toplama işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Sandıkçı, vatandaşların talepleri doğrultusunda nakit iadenin yanı sıra alışveriş puanı tanımlandığını kaydetti.

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