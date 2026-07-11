Bafra KapıkayaFest 2026'nın etkinlik takvimi belli oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin (KapıkayaFest) etkinlik takvimi belirlendi.



"Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin resmi açılış töreni, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.



Festivalin ilk gününde kayıt kabul ve yerleştirme işlemlerinin ardından etkinlikler başlayacak. İlk gün programında geleneksel sanat atölyeleri kapsamında su kabağı işlemeciliği, zembil/sepet örücülüğü ve kilim dokumacılığı workshop çalışmaları yer alacak.





Su sporları kapsamında tekne gezileri, kano, jetski, muz, ringo bot, bisiklet turu, deniz traktörü ve sürat teknesi etkinlikleri ile bisiklet turları düzenlenecek.





Sportif faaliyetlerde ise masa tenisi, badminton, voleybol, mini futbol, speedball, böcek ve zıp zıp etkinlikleri yer alırken, hava sporlarında tandem ve single yamaç paraşütü uçuşları, dağcılıkta ise kaya tırmanışları gerçekleştirilecek.



Resmi açılışın yapılacağı ikinci günde hava sporları, su sporları, workshop çalışmaları ve motor sporları devam edecek. Yelken kanat ile paramotor gösterilerinin sunulacağı ikinci günde sup yarışı, sportif faaliyetler, Sarı Kilise doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve ödüllü survivor parkuru düzenlenecek.





Kamp aktiviteleri kapsamında ise açık hava sinemasında "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi gösterilecek.



Üçüncü günde ödüllü kano yarışı, kurt izi doğa yürüyüşü, ödüllü voleybol turnuvası ve ebru workshop gösterimi yapılacak. Dereceye giren kano sporcularına törenle ödüllerinin verileceği günün akşamında Sefo konser verecek.



Dördüncü gün 21 kilometrelik ödüllü dağ koşusu yarışı, Tepen Deliği doğa yürüyüşü ve ödüllü survivor parkuru organize edilecek. Dağ koşusunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise kamp etkinlikleri bünyesinde "Kapıkaya Aileler Yarışıyor" yarışması gerçekleştirilecek.



Festivalin beşinci ve son gününde ise Apara Şelalesi doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı olacak. Hafta boyunca süren diğer etkinliklerin de tamamlanmasıyla 5 gün 4 gece süren organizasyon sona erecek.







