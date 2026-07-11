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        Bafra Ovası'nda mısır hasadına başlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde mısır hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Bafra Ovası'nda mısır hasadına başlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde mısır hasadına başlandı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Çetinkaya Mahallesi'nde süt mısırının hasadına katıldıklarını söyledi.

        Bafra Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönüm arazide mısır üretimi yapıldığını belirten Tosuner, mısırın hasadına, ekiminden itibaren 3 ay içinde başlandığını dile getirdi.

        Bafra'nın Altınkaya ile Derbent barajları üzerine kurulu bir ilçe olduğunu, verimli toprakları bulunduğunu anlatan Tosuner, "Süt mısırın en büyük kalitesi, fenni gübre kullanmıyorlar, tamamen hayvan gübresiyle üretilmiş. Bu nedenle lezzetli ve kaliteli oluyor." dedi.

        Bafra'da üretilen mısırın Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına gönderildiğini vurgulayan Tosuner, en fazla gönderilen yerlerin Trabzon, Rize ve Hopa olduğunu kaydetti.

        Mısır yetiştiriciliği yapan İbrahim Dağdaş da ürünlerini Karadeniz Bölgesi'ne gönderdiklerine işaret ederek, "Mısırın tanesini 13 liradan satıyoruz. Tarlada hasada başladık, mahsulü kaldırınca tekrar ekeceğiz. 12. aya kadar mahsulümüz devam ediyor. Çiftçimizin hayırlı bir sezon geçirmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.



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