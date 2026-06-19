Samsun'da "Bafra pirinci", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi. Bafra Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bafra pirincinin coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı. TÜRKPATENT tarafından yapılan işlemlerin ardından Bafra pirincine coğrafi işaret tescili verildi.

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