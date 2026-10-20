Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardı, tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde, biri yatalak iki yaşlı kadına yaklaşık 6 aydır bakan bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale edip burcunu ödeyince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile 60 yaşındaki kızı S.G.’yi yaklaşık 6 aydır evlerinde bakıcı olarak çalışan evli bir çocuk annesi D.B.'nin (27), yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale yaptığı belirlendi. Bakıcı kadının, daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiği tespit edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu ortaya çıktı.

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Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti. İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.