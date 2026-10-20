Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardı, tutuklandı

        Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardı, tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, biri yatalak iki yaşlı kadına yaklaşık 6 aydır bakan bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale edip burcunu ödeyince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktardı, tutuklandı

        Samsun’un Atakum ilçesinde, biri yatalak iki yaşlı kadına yaklaşık 6 aydır bakan bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale edip burcunu ödeyince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile 60 yaşındaki kızı S.G.’yi yaklaşık 6 aydır evlerinde bakıcı olarak çalışan evli bir çocuk annesi D.B.'nin (27), yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale yaptığı belirlendi. Bakıcı kadının, daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiği tespit edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu ortaya çıktı.

        REKLAM

        Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti. İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...
        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...
        Alkol alıp kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
        Alkol alıp kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
        Samsun'da Kış Spor Okulları'nda başvurular başladı
        Samsun'da Kış Spor Okulları'nda başvurular başladı
        Uzmanı açıkladı: "Aşı reddi ağır hastalık ve ölüm riskini artırıyor"
        Uzmanı açıkladı: "Aşı reddi ağır hastalık ve ölüm riskini artırıyor"
        Evinde ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltına alındı
        Evinde ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltına alındı
        Üreticilere ÇKS hatırlatması: Son gün 31 Aralık
        Üreticilere ÇKS hatırlatması: Son gün 31 Aralık