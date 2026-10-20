Evinde ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltına alındı

Samsun'da evinde ölü bulunan 32 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Han (32) yakınları tarafından evlerinin odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Volkan Han'ın hayatını kaybettiği tespit edildi ve ölümü şüpheli bulunup cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Volkan Han'ın ölmeden önce arkadaşı A.E. (26) ile aynı evde bulunduğu belirlendi. Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E., ölüme sebep olmak suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.