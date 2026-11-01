Başkan Kurnaz: "İlkadım'ın yarınlarını bugünden planlıyoruz"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin hizmet ve yatırımlarıyla yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamayı değil, aynı zamanda ilçenin gelecekteki gelişimine yön verecek kalıcı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Samsun'un kalbi İlkadım'da, değişen şehircilik ihtiyaçlarına cevap veren ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projelerle, ilçenin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiriliyor. Daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir İlkadım hedefi doğrultusunda hizmetler kararlılıkla sürdürülüyor.

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İlkadım'ın 61 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "330 bini aşan nüfusu ile İlkadım, yalnızca Samsun'un değil, Karadeniz'in en büyük ilçesi konumundadır. Gelişmişlik düzeyi bakımından ve bölgede stratejik bir öneme sahip olan İlkadım'a daima en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. İlkadım'da yaşayan vatandaşlarımızın konforu ve güveninin yanı sıra; kırsal mahallelerimizle kent merkezi arasındaki hizmet bütünlüğünü de sağlayarak, modern, estetik ve yaşanabilirlik düzeyini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra; çevresel proje ve çalışmalarda, eğitimde, kültürde, sporda, sağlıkta ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımız doğrultusunda tüm imkanlarımızla İlkadım'a hizmet ediyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil; İlkadım'ın geleceğine yön verecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve gelecek nesiller için kalıcı değerler oluşturacak hizmetleri sunmaktır. Bu doğrultuda planlamalarımız yapıyor ve çalışmalar yürütüyoruz. Ortak akıl, istişare ve gönül belediyeciliğini esas alarak, İlkadım için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.