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        Geçmişin yıldızları garajda parlıyor Koleksiyonda makam aracı ve Filiz Akın'ın filmde kullandığı klasik Mercedesler de var

        Samsunlu bir iş adamının nadir bulunan klasik Mercedes modellerinden oluşturduğu koleksiyon, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Geçmişin yıldızları garajda parlıyor Koleksiyonda makam aracı ve Filiz Akın'ın filmde kullandığı klasik Mercedesler de var

        Samsunlu bir iş adamının nadir bulunan klasik Mercedes modellerinden oluşturduğu koleksiyon, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Mercedes marka klasik otomobillere ilgi duyan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, koleksiyonundaki araçları özel günlerde, güneşli havalarda ve klasik otomobil buluşmalarında kullanıyor. Koleksiyonunda 1963 model MercedesBenz W111 220 S Heckflosse başta olmak üzere birbirinden özel araçlar bulunan Yılmaz, otomobillerini zaman zaman başka nadir klasik Mercedeslerle değiştiriyor. Bugüne kadar koleksiyonundan 45 aracı satan Yılmaz, bunların yerine yine nadir modeller alarak koleksiyonunu çeşitlendiriyor.

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        Koleksiyonundaki araçları genellikle iş yerinde oluşturduğu müzede sergilediğini ifade eden Emre Yılmaz, "Gündelik olarak elektrikli araç kullanıyorum. Değişik araçların tadına bakmayı da seviyorum. Bunun gibi klasik araçlar, yaşları nedeniyle gündelik kullanıma pek müsait olmuyorlar. Klasik otomobilleri güneşli günlerde, özel günlerde, buluşmalarda, etkinliklerde ve kulüp etkinliklerinde kullanıyoruz. Gündelik olarak elektrikli Alpine A290 kullanıyorum. Onun da Türkiye'de 300 adet olduğunu biliyorum. Samsun'da da bir tek bende var diye biliyorum" dedi.

        "Şu ana kadar 'satmam' dediğim bir aracım olmadı"

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        1963 model MercedesBenz W111 220 S Heckflosse'nin geçmişte Karabük'ün efsane belediye başkanı ve milletvekili Dr. Ali Necmettin Şeyhoğlu'nun makam aracı olduğunu belirten Yılmaz, "Bu aracı kendisi kullanıyordu. Koleksiyonumdaki araçlar değerini bulursa satıyorum. Bu zamana kadar 45 aracı sattık. Sattığımız araçlar yerine farklı araçlar alıyoruz. Böylece koleksiyonu değiştirerek biz de farklı farklı araçlar kullanmış oluyoruz. Şu ana kadar 'satmam' dediğim bir aracım olmadı" diye konuştu.

        "Şu ana kadar kolkesiyone Mercedes harici araç girmedi"

        Şimdiye kadar koleksiyonunda hep Mercedes markasını tercih etmesinin nedenini de anlatan Yılmaz, "Sadece Mercedes kullanmamın sebebi, 'yıldızlar ve diğerleri' düşüncesi nedeniyle. Otomobili bulan firma olduğu için gerisini konuşmaya gerek yok. Buna rağmen başka bir markanın güzel bir klasik otomobilini bulursam 'olmaz' diyemem. BMW E30 M3 gibi heves ettiğim bazı modeller var ama şu an için Mercedes harici bir girişimim olmadı" ifadelerini kullandı.

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        Yılmaz, müzeye çevirdiği iş yerinin bir bölümünde şu anda değeri paha biçilemeyen 1977 model Mercedes 280 S, 1992 model MercedesBenz 300 SL Roadster, MercedesBenz 500 SEC (wide body kit, Japan), 1963 model MercedesBenz W111 220 S Heckflosse, Filiz Akın tarafından kullanılan 1974 model MercedesBenz 450 SLC, 1989 model MercedesBenz 124 Coupe ve 1982 model MercedesBenz 280 Coupe otomobillerini sergiliyor. Şu ana kadar 17 nadir klasik otomobil alan Yılmaz, Mercedes 190 E 2.516 gibi nadir bulunan klasik otomobilleri de koleksiyonuna katmayı çok istediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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