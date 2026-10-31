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        Samsun'da birahanede 4 kişiyi neşterle yaralayan şahıs yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde birahanede çıkan olayda 4 kişiyi neşterle yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Samsun'da birahanede 4 kişiyi neşterle yaralayan şahıs yakalandı

        Samsun’un İlkadım ilçesinde birahanede çıkan olayda 4 kişiyi neşterle yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre, birahanede alkol alan A.U. (36), kadınları rahatsız etmesi üzerine iş yeri sahibi G.E. (43) tarafından uyarıldı. Uyarının ardından çıkan kavgada iddiaya göre A.U., neşterle birahane sahibi G.E. ile K.A. (55), M.E. (52) ve M.U.Ş.'yi (39) çeşitli yerlerinden yaraladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan A.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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