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        Samsun'da temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tahliye edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Samsun'da temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tahliye edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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