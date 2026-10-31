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        100 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığından 2 kadın tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        100 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığından 2 kadın tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir ikametten 1 yüzük ve 3 kolye çalındı. Ziynet eşyalarının yaklaşık 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Atatepe Mahallesi’ndeki başka bir ikametin kapı dilini düşürmeye çalışan şüpheliler, eve giremeyince olay yerinden kaçtı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu her iki olayı Y.G. (28) ile eltisi F.A.’nın (26) gerçekleştirdiği tespit etti. Olayla ilgili Y.G. dini nikahlı kocası B.Y. ile F.A. Amasya’da yakalanarak gözaltına alındı.

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        Samsun’a getirilen 3 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.G ve F.A. adlı eltiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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