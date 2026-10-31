Samsun'da 288 kişi dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, 92 esnafı ziyaret ederek 288 vatandaşı dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Çalışmada ayrıca KADES ve HAYAT 112 Acil uygulamaları hakkında bilgi verildi.
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