İnsansı robot "Çakır" Samsun Kitap Fuarı'nda ziyaretçileri karşıladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin insansı robotu Çakır, Samsun Kitap Fuarı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı'na getirilen insansı robot Çakır, fuara gelen ziyaretçileri karşıladı ve tanıtım kitapçıklarını dağıttı.

Kitap stantlarını gezen Çakır, özellikle çocukların ilgisini çekti. Çakır, sergilediği dans hareketleriyle çocukları eğlendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Samsun merkezinde görev yapan Mukaddes Koç, kitap fuarında insansı robotla yer aldıklarını söyledi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi gündelik yaşamın ve eğitimin merkezine koymayı hedeflediklerini belirten Koç, "Kitapların sunduğu bilgi birikimi ile bu çağın getirdiği teknolojiyi bir araya getirmek, hemşehrilerimiz için de oldukça ilham verici bir deneyim oldu. Kültürüyle köklerine bağlı, teknolojiyle geleceğe yön veren bir Samsun vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarı ziyaret eden Ali İhsan Bayrak ise son yıllarda teknolojinin inanılmaz boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "'Dönem gelecek, robotlar insanların yerini alacak' denilen bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun olabileceğini insan burada görünce anlayabiliyor." dedi.