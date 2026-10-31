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        Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin bilek güreşinde dünya ikincisi oldu

        Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin bilek güreşinde dünya ikincisi oldu

        Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda bilek güreşine başlayan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu.

        Okul müdürü Mahmut Bektaş, Merve'nin başarısından dolayı gururlandıklarını belirterek, "Kızımızın hedefi dünya şampiyonluğuydu. İnşallah seneye dünya şampiyonu olarak göreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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