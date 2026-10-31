Samsunspor, Başakşehir maçına hazır
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Antrenmanda ısınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.
İdmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu yaptı.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, hava yoluyla müsabakanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
İstanbul Başakşehir-Samsunspor karşılaşması Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.
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