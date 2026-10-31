Samsunspor, kötü gidişe Başakşehir FK karşısında dur demek istiyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir FK karşılaşmasıyla kötü gidişata dur demek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 9 haftada 4 puan toplayabilen kırmızıbeyazlılar, 11 puanlı İstanbul temsilcisini yenerek alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek. Ligde üst üste 7 maçtır yenilen Samsunspor, bu performansıyla kendisine ait olan üst üste mağlup olma rekorunu kırdı.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Fatih Kaya yer almazken, kırmızı kart cezalısı Afonso Sousa da Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon hastalığı bulunan Yunus Emre Çift’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Havayolu ile bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek Samsunspor kafilesi, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.