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        Samsun'da hafif ticari araç refüje çıktı: 3 yaralı

        Samsun'da hafif ticari aracın yağmurdan dolayı kayarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Samsun'da hafif ticari araç refüje çıktı: 3 yaralı

        Samsun'da hafif ticari aracın yağmurdan dolayı kayarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, SamsunAnkara kara yolu Kavak ilçesi Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman H. yönetimindeki 61 AJE 755 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

        Kazada, sürücü Osman H. ile araçta bulunan Cemile H. ve Gül E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Polis ve jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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