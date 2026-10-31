Samsun'da hafif ticari araç refüje çıktı: 3 yaralı

Polis ve jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada, sürücü Osman H. ile araçta bulunan Cemile H. ve Gül E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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