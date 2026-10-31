Samsun'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gökhan Sarıla idaresindeki 34 PSB 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Ankara-Samsun kara yolu Otogar mevkisinde Emrullah Çalış yönetimindeki 34 TG 3629 plakalı tırla çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Eda Sarıal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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