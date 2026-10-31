Salıpazarı'nda çocuklara yönelik ücretsiz cimnastik kursları sürüyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında 3-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz temel hareket ve cimnastik eğitimleri devam ediyor.

Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen kurslarda, çocukların erken yaşta sporla tanışması ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara denge, esneklik, koordinasyon ve temel hareket becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırılıyor.

Cimnastik Antrenörü Fatmanur Akgül, çocukların küçük yaşta sporla tanışmasının önemli olduğunu belirtti.

REKLAM

Temel hareket ve cimnastik eğitimlerinin diğer spor branşlarına da altyapı oluşturduğunu ifade eden Akgül,

"Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla ilçemizdeki tüm çocuklarımızın bu fırsattan eşit ve ücretsiz şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Çocuklarının hem eğlenmesini hem de sağlıklı bir geleceğe adım atmasını isteyen tüm velilerimizi spor salonumuza bekliyoruz." dedi.

Kurslara katılmak isteyenlerin Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne veya Salıpazarı Gençlik Merkezine başvurabileceği bildirildi.