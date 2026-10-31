Salıpazarı'nda etkili olan sağanak Terme Çayı'nın debisini yükseltti

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su kenarlarından uzak durulmasını, sağanağın yol açabileceği heyelan ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

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