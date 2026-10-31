"Samsun'dan Havza'ya Milli Mücadele Belgeleri Sergisi, Kitap Tanıtımı ve Söyleşileri" programı düzenlendi

Serginin açılışı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza Atatürk Evi'nde düzenlenen programda, Milli Mücadele dönemine ve Samsun'un yakın tarihine ışık tutan belgeler vatandaşlarla buluşturuldu.

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