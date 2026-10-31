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        Samsunlu öğrencinin kahverengi kokarcayla mücadele projesine uluslararası ödül

        Samsun'da Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ela Aynur Güngör'ün kahverengi kokarca böceğiyle mücadele amacıyla geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Samsunlu öğrencinin kahverengi kokarcayla mücadele projesine uluslararası ödül

        Samsun'da Canik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ela Aynur Güngör'ün kahverengi kokarca böceğiyle mücadele amacıyla geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde ikinci oldu.

        Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe 22 ülkeden çok sayıda proje katıldı.

        Canik BİLSEM Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin danışmanlığında Güngör tarafından hazırlanan "Arduino Destekli Kahverengi Kokarca Böceği Tuzağı" projesi, serbest kategoride Türk Dünyası ikinciliğini elde etti.

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        Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadeleyi amaçlayan projede, kimyasal ilaç kullanılmadan zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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