Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Öte yandan Samsun ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica de son oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek.

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