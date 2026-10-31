Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yaşayan Samsunspor, İstanbul Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Emre Kılınç, Fatih Kaya ve kart cezalısı Afonso Sousa, İstanbul Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Samsun ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica de son oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek.
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