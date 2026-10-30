Samsun'da "Millî Mücadele Belgeleri Sergisi" açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Millî Mücadele Belgeleri Sergisi, Havza Atatürk Evi'nde düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Program kapsamında iki kitabın tanıtımı ve söyleşi etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan eserlerin tanıtımı ve Millî Mücadele dönemine ışık tutan belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Havza Atatürk Evi'ndeki programda, kurdele kesiminin ardından sergi ziyaretçilere açılırken, Millî Mücadele tarihine ilişkin önemli belgeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin tanıtımını yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, çalışmanın Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul, Samsun ve Havza'daki faaliyetlerini yeni belgeler ışığında, farklı bir bakış açısıyla ele almak amacıyla hazırlandığını belirtti. Duman'ın "Millî Mücadele Başlarken Samsun'dan Havza'ya Mustafa Kemal Paşa" adlı kitabını hazırlarken ilk kez ulaştığı belgelerden oluşan serginin, Millî Mücadele'nin başlangıç sürecine ilişkin önemli bilgiler sunduğu ifade edildi.

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Program kapsamında ayrıca OMÜ Öğretim Üyesi Dr. Ercan Yalçın'ın kaleme aldığı "Çok Partili Dönemde Samsun'da Siyaset ve Ekonomi" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın 49 ve 50'inci eserleri olarak yayımlanan iki kitap, düzenlenen lansman ve söyleşilerle katılımcılara tanıtıldı.

Sergi açılışına Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ercan Tural, Havza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Üstçavuş Emre Sazlıdere ve davetliler katıldı.

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Etkinlikte Prof. Dr. Önder Duman ve Dr. Ercan Yalçın'ın yazdığı kitaplar davetlilere hediye edildi.